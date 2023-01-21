قانوني: 4 حالات تعرضك لقطع المعاش منها زواج الأرملة

تهتم فئة كبيرة من المجتمع بالتأمين الاجتماعي، ومن الأمور التي تشغل بال الكثيرين، هي صرف المعاش بشكل دوري في موعده المحدد، حيث يحرص الكثير على هذه الخطوة الشهرية.

زواج الأرملة يحرمها من المعاش

وقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية هذه المسألة وتناول في طياته كافة الزوايا المتعلقة به، فحدد عدد من الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحق، أوضحها محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: «حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في مادته الـ105، 4 حالات تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحقين».

وأضاف أن أول الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاشات هي موت الشخص المستحق، أما الحالة الثانية فهي أن يتزوج الشخص المستحق لهذا المعاش، موضحا: «إذا تزوجت الأرملة المستحقة، ينقطع عنها المعاش، وكذلك الأمر مع زواج الأرمل أو الأخت أو البنت».

حالات قطع المعاش

أما الحالة الثالثة فهي أن يبلغ المستحق للمعاش سن الـ21 عاما، موضحا أن هناك بعض الحالات التي تستثنى من هذا الشرط، وهم:

- الطالب، إلى أن يلتحق بوظيفة ويصبح لديه مصدر دخل، أو أن يتم ال26 من عمره، وإذا كان لم ينه دراسته بعد عند هذا السن، يستمر صرف المعاش إلى أن ينتهي منها.

- إذا كان الشخص عاجز عن كسب المال، وإذا أصبح متمكن من العمل وجني المال بعد ذلك يتم قطع المعاش عنه.

- أن يكون الشخص حاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل، أو يبلغ سن ال26 إذا كان من الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، أما إذا كان من الحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، فيكون انقطاع المعاش عند بلوغه سن ال24.

وأشار الحديدي، أن انقطاع المعاش يتم في الشهر التالي لتحقيق أي سبب من الأسباب سالفة الذكر.