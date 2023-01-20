إصابة 18 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالعياط

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي قبل بوابة طريق أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم قبل بوابة كارتة أسيوط الغربي اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث رجال الشرطة بالانتقال سريعا إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين

وبالانتقال تبين قيام سيارة ملاكي قيادة خالد محمد 47 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالكوع، بقطع الطريق من أقصى اليمين إلى اليسار ما أدى لاصطدامه بسيارة ميكروباص قيادة سعيد محمود 42 سنة، سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته كل من إسلام سامي 20 سنة مصاب بكسر باليد اليمنى، فتحي حسن 45 سنة مصاب باشتباه كسر باليد والقدم، أحمد حسين 45 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى، أحمد محمد مصاب بكدمات متفرقة، عزمي محمد 25 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، نادر كامل كامل بسحجات وكدمات متفرقة.

كما أصيب في الحادث رمضان سعد 45 سنة اشتباه كسر بالكوع ، إيهاب حسن 39 سنة خلع بالكتف الأيمن، أحمد الفولي 61 سنة خلع بالكتف الأيمن، محمد أحمد 22 سنة طالب مصاب بكدمات متفرقة، محمد خلف 35 سنة اشتباه كسر بالكوع، ممدوح محمد 25 سنة كسر باليد اليمنى، سعودي رمضان 33 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد أحمد 22 سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، علي رجب 35 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون في بني سويف، تم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام.

وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات