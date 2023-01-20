التفاصيل الكاملة لمصرع 3 شباب في حادث الشيخ زايد «ماتوا خلال 30 ثانية»

30 ثانية فقط، شهدت نهاية أحلام 3 شباب راحوا ضحية حادث تصادم الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه، مع سيارة، أثناء عودته للخلف، في حي الشيخ زايد بالجيزة، صرخات لم تتوقف من الموجودين حول الأتوبيس لإنقاذ الضحايا، سريعًا توقف قائدو السيارات، وأسرع الجميع نحو الأتوبيس، لكن كانت الصدمة، الضحايا الثلاث فارقوا الحياة، بسبب قوة التصادم، وجرى إبلاغ الشرطة.

كواليس نهاية حياة 3 شباب في 30 ثانية

كواليس حادث الشيخ زايد، بدأت حينما كان قائد أتوبيس الرحلات «عيد» 38 عاما، يعود للخلف بالسيارة، وكان برفقته عمال داخل الأتوبيس ينقلهم من أوسيم، للعمل بإحدى المزارع بطريق الضبعة، قبل كوبري الارتداد، في تلك اللحظة اصطدمت به من الخلف سيارة نقل يقودها «سعيد» 30 عاما.

ارتطام وصرخات

قوة الارتطام لفتت انتباه المارة بجانب الطريق وقائدي المركبات، تعالت الصرخات داخل الأتوبيس حينما شاهد مستقلوه زملاءهم وقد أصيبوا بشدة، وحينما أسرع الجميع لإنقاذ الضحايا كانوا قد فارقوا الحياة بسبب قوة التصادم، وتوفي كل من «نوارة. ح» 16 عاما، «ذكرى. أ» 16 عاما، ونجل السائق 14 عاما، مقيمين جميعهم بأوسيم، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى زايد التخصصي.

جهات التحقيق تنتقل إلى مكان الحادث

بعدها بدقائق كانت جهات التحقيق موجودة في مكان الحادث، وناظرت الجثامين، وأمرت بنقلها إلى مستشفى زايد التخصصي، كما أمرت بالتحفظ على قائدي السيارتين، وإجراء تحليل مخدرات لهما، لبيان ما إذا كانا من متعاطي المواد المخدرة من عدمه، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان في الحادث، كما قام رجال المرور بالاستعانة بالأوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.