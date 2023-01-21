طرق تقديم شكاوى في المحليات.. بينها «الواتساب»

تتلقى وزارة التنمية المحلية، شكاوى وآراء ومقترحات المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالتفاعل مع المواطنين والعمل على حل شكواهم.

جاء ذلك في إطار العمل على نيل رضا المواطنين والحد من أي مخالفات وأغلب الشكاوى التي تصل وزارة التنمية المحلية عن الإشغالات والقمامة والتعديات حيث تتلقى الوزارة الشكاوى عبر الواتساب (01150606783) والخط الساخن (15330) وصفحة المبادرة، وذلك في إطار دور الوزارة للوقوف على المشكلات التي يعاني منها المواطن، لتحسين الخدمات المقدمة.

فحص الشكاوى والعمل على حلها

وأشار تقرير لوزارة التنمية المحلية إلى أن كل الشكاوى والآراء التي تصل الوزارة يتم العمل على دراستها وفحصها والتواصل مع المحافظات للعمل على إزالة أسبابها وتغيير الصورة السلبية عن المحليات وإعداد تقارير بمواجهة المخالفات وتحقيق رضا المواطنين.

وفيما يتعلق بأكثر الشكاوى التي ترد للوزارة، أشار التقرير إلى أكثر الشكاوى عن الإشغالات ثم القمامة تليها مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ثم شكاوى عن الفساد والأسعار وتعريفة المواصلات وقانون المحال العامة.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

ومن الأمور التى تركز عليها وزارة التنمية المحلية التفاعل مع شكاوى وطلبات قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية فى القرى وتوابعها والارتقاء بالخدمات المقدمة وحصر احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالبنية التحتية للقرى من كهرباء ورفع كفاءة طرق وصرف صحي ومياه شرب وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد، أو إحلال وتجديد منازل والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.