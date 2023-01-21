الشباب والرياضة بأسيوط تنظم دورة إنقاذ الغرقى لأعضاء الجوالة ومراكز الشباب.. تفاصيل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، عن تنظيم دورة إنقاذ الغرقى لأعضاء الجوالة ومراكز الشباب التابعة للمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإتحاد المصري للغوص، والإنقاذ وذلك وفق شروط محددة.

شروط التقديم في الدورة

وتضمنت الشروط التي أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة أن يكون المتقدم للدورة يجيد السباحة إجادة تامة، وتسديد رسم الإختبار المبدئي للسباحة، واستمارة الاشتراك بمبلغ وقدره 50 جنيها ولايحق استرداد هذا المبلغ بعد السداد، وتسديد رسم حضور الدورة والتدريب علي مهارات الإنقاذ بمبلغ 550 جنيها لايسترد بعد السداد، ومدة حضور الدورة 5 أيام شاملة الإختبارات والتدريب و يقوم المتقدم بإستكمال إستمارة الإشتراك للدورة ومرفق بها 2 صورة شخصية و2 صورة بطاقة الرقم القومي، ويمنح من يجتاز الإختبار النهائي للدورة، شهادة وكارنية مزاولة مهنة الإنقاذ من الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، و يكون له الحق في توثيق الشهادة.

الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ

وأوضح علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أنه سيتم تحديد موعد ومكان الدورة داخل المحافظة لاحقا عند إكتمال العدد المطلوب والتنسيق مع وزارة الشباب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وضرورة التواصل بين راغبى الالتحاق بالدورة التدريبية والمديرية كونها الجهة المنظمة مع منسق الجوالة بالمديرية، للإشتراك وتحصيل الرسوم المقررة وتقديم الأوراق المطلوبة بمقر المديرية وتقام الدورة التدريبية لإنقاذ الغرقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.