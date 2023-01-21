غلق مزلقان نزلة باقور بأسيوط لمدة 8 ساعات للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، أنه بناء على الإشارة الواردة من هيئة السكة الحديد؛ أنه سيتم غلق مزلقان سكة حديد نزلة باقور اليوم السبت لمدة 8 ساعات، وذلك لأعمال الصيانة.

غلق مزلقان نزلة باقور

وقالت الوحدة المحلية في بيان لها إنه سيتم غلق المزلقان المار علي السكة الحديدية من الساعة الثامنة صباحا حتي السابعة الرابعة عصرًا او لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتم بمزلقان نزلة باقور علي أن يكون مزلقان محطة باقور بديلا للمرور خلال فترة الأغلاق.

غلق طريق أبوتيج - البلايزة لأعمال الصرف الصحي

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، أنه سرف يتم غلق طريق أبوتيج - البلايزة بطول واحد كيلو متر بداية من محطة صرف صحي الزيرة وحتي كوبري الأقادمة وذلك لوجود أعمال صرف صحي بالطريق وذلك حتي يوم ١ فبراير المقبل، علي أن تكون الطرق البديلة للسيارات داخل قرية الزيرة مرورا بالطريق الخلفي للأقادمة والنقل الثقيل الطريق البديل طريق أسيوط- الغنايم وطريق أبوتيج -المسعودي الزرابي وطريق النخيلة- الزرابي.