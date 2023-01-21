فتاة تنقذ 4 أطفال وسيدتين من الموت غرقا.. بطولة استثنائية في الشرقية

ضربت شابة عشرينية من محافظة الشرقية أروع أمثلة الشهامة والنبل والإحساس بالمسؤولية وكذلك الرحمة، إذ لم تحتمل أن ترى أرواح تُزهَق غرقا، فألقت بنفسها في المياه، وأنقذت 4 أطفال وسيدتين من الموت المحقق، جراء غرق سيارة كانوا يستقلونها.

كواليس القصة الإنسانية، التي تستحق التكريم والإشادة، ترويها بطلتها أماني محمد نبيل، موضحة أنها أنقذت حياة 6 أشخاص من الموت المحقق غرقا في مياه ترعة أسفل كوبري أبو طبل بمدينة منيا القمح في الشرقية.

بطولة إنقاذ 6 أشخاص من الغرق

تحكي الشابة البالغة من العمر 28 عاما، لـ«الوطن»، أنها كانت متجهة من قريتها ميت سهيل، إلى مدينة منيا القمح، مستقلة «توكتوك»، تفاجأت بتجمع كبير من الناس، فاستوقفت السائق، لاستكشاف الوضع.

عندما نزلت «أماني» من التوكتوك، تفاجأت أن معظم المتجمعين بالمكان، يحملون هواتف مصوبة تجاه البحر للتصوير، لافتة إلى أنها سألت أحد الحضور عما يحدث، فأبلغها بسقوط سيارة في المياه، داخلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال يصارعون الموت: «نظرت إلى موقع السيارة الغارقة، فلم أجد أي شخص يحاول إنقاذهم، فقط يصورون بكاميرات هواتفهم لحظات الغرق والواقعة».

قرب موقع الحادث، شاهدت الشابة، ميكانيكي يحمل في ديه قطعة من الحديد، فجذبتها منه متجهة ناحية المياه، في وقت نصحها البعض بعدم المغامرة والنزول لمحاولة إنقاذ الضحايا، خاصة في ظل وجود دوامة في المياه: «لم أهتم بكلامهم، وقفزت بسرعة لإنقاذ الأرواح»، حسب قولها.

كانوا بيطلعوا في النفس

فور وصول «أماني» إلى السيارة، حطمت زجاجها، فوجدت 4 أطفال، جذبتهم واحدا تلو الآخر، ثم تفاجأت بسيدتين فأخرجتهم من السيارة جميعا، لافتة إلى أن وزن الأطفال الخفيف ساعدها على إخراجهم، كما أن معدتهم كانت مليئة بالماء: «لحقتهم على آخر لحظة، وعملت لهم الاسعافات الأولية لإنقاذهم، كانوا بيموتوا خلاص، والحمد لله ربنا كتب نجاتهم على إيدي».

كادت المياه أن تغرق البطلة الشابة، أثناء إنقاذ الأسرة الغارقة، لكنها ظلت تقاوم وتشجع نفسها مرددة: «حتى لو أنا مُت المهم إني أنقذتهم وأني عملت اللي عليا».

بعد موقف أماني، البطولي، بدأ بعض الأشخاص يتحركون لمساعدتها، من خلال إحضار سيارات، للمساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفى، حيث رافقت الحالات الست، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وبالفعل تم استقبالهم وعمل اللازم لهم.

رفضت مبلغ مالي من والد الأطفال

زيارة خاصة من والد الأطفال -طبيب-، لمنزل أماني، قدم خلال الشكر والعرفان على موقفها، وعرض عليها مبلغا من المال، إلا أنها رفضت بشدة، مؤكدة أن ما فعلته لوجه الله، ولا تنتظر عليه مكافأة من أحد، لافتة إلى أنها شعرت في هذا الموقف بسعادة كبيرة، بعدما تمكنت من إنقاذ أرواح 6 أشخاص من الموت المحقق، وكُتبت لهم حياة جديدة على يديها.