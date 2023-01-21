مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال بالخطأ في سوهاج

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بمستشفى سوهاج الجامعي أثناء محاولة إسعافها عقب تناولها أقراص حفظ الغلال بطريق الخطأ، وحُفظ الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

قرص حفظ الغلال

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وصول «فاطمة خ ع»، 16 عاما، طالبة، من مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصابة بحالة إعياء، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، لتناولها قرص حفظ الغلال، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، وبسؤال والد الطالبة، 43 عاما، موظف، ويقيم بناحية مركز سوهاج، تبين بأنه أثناء تواجد ابنته بالمنزل تناولت قرصا لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، ما أسفر عن وفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.