تحرير 122 محضرا في حملات لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مُكبرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من الأهالي.

تحرير 122 محضرًا تموينيًا متنوعًا

أضاف وكيل تموين سوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 122 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في الـ24 ساعة.

تنوع المحاضر في الحملة

وتنوعت المحاضر في الحملة التموينية التي تم تحريرها بين، «منشأة دون ترخيص- نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع»، في مجال المخابز.

مجال الأسواق والبترول

وفي مجال الأسواق والبترول، جاءت المحاضر بين: «لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيق.