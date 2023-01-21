الداخلية تضبط مرتكبي واقعة اختطاف شخصين واحتجازهما بالجيزة

كشفت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بسابقة قيام زوجها وشقيقها، مُقيمان بدائرة القسم، بالتوجه لمقابلة مورد لحوم للمحل عمل زوجها، مُقيم بدائرة قسم الوراق، وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة، وتلقيها فى وقتٍ لاحق إتصال هاتفي من رقم الهاتف الخاص بزوجها، طلب خلاله شخص مجهول مبلغ مالي نظير إطلاق سراح زوجها وشقيقها.

واقعة اختطاف شخصين واحتجازهما بالجيزة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبى الواقعة، مورد اللحوم المشار إليه، شقيق زوجته، مُقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق، وقيامهما باحتجاز المجنى عليهما بشقة بعقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة المشار إليها وتم ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليهما.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة اختطاف المجنى عليهما لوجود خلافات مالية بين أحد المتهمين وبين أحد المجنى عليهما، وقيامهما بمساومة أهليتهما نظير إطلاق سراحهما .

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.