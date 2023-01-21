سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل، غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، التي تضم عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وعدد من أسر شهداء القوات المسلحة.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كل التدابير لتيسير إجراءات البعثة، قامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، لما تقدمه من كل أوجه الرعاية لأبنائها، داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك، وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء.