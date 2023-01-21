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القبض على سيدة مطلوبة لتنفيذ 74 حكما قضائيا بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:37 م | السبت 21 يناير 2023
متهمة- صورة أرشيفية

متهمة- صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات "مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 74 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت أكثر من 59 سنة وكفالة مالية بلغت أكثر من 15 ألف جنيه).. وذلك بمحل إختبائها بوحدة سكنية "مستأجرة" بدائرة القسم.

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

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