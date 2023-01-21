إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023.. اعرفها بالتفصيل

كشفت مرفت عويس، معلمة دراسات اجتماعية، عن إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023، الذي عقد اليوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، في مدارس محافظة القاهرة، ورقياً في المدارس، في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي

وأضافت مرفت عويس لـ«الوطن»، أن إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي، تحتاج لمزيد من الوقت، خاصة وأن الامتحان به بعض الأسئلة غير المباشرة التي تحتاج إلى تركيز وفهم شديد من الطالب، مؤكداً أن الأسئلة من المقرر الدراسي وليس من خارج المنهج لكنها بها بعض النقاط غير المباشرة.

وأوضحت معلمة الدراسات الاجتماعية، أن مستوى امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي، فوق المتوسط، خاصة فرع التاريخ، موضحة أن أسئلة ما النتائج المترتبة على في فرع التاريخ جاءت غير مباشرة.

إجابة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي صور

«تعليم القاهرة»: ورقة الامتحان واضحة وسهلة القراءة

وفي سياق متصل، قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية جاءت واضحة وسهلة القراءة وجاءت الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومتنوعة بين موضوعية ومقالية تشمل «خريطة، أختر، صوب، بم تفسر، استنتج».

وأضاف أيمن موسى، خلال جولته للجان الامتحانية، أن ورقة أسئلة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي، جاءت مناسبة للوقت المحدد للإجابة والمراجعة، وبالنسبة لورقة امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، جاءت واضحة وصياغة الأسئلة بشكل سهل ولا توجد أخطاء إملائية، وشملت الأسئلة كل محتوى الفصل الدراسي الأول وتنوعت الأسئلة ما بين «اختيار متعدد، صح وخطأ، أكمل» وكانت الأسئلة تناسب الوقت بشكل جيد.