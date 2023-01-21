وكيل «تعليم مطروح»: لا عقبات في المنصة الإلكترونية بامتحانات أولى ثانوي

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية مفاجئة، مدرستي الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية، ومحمد نجا سعد الثانوية بنات مسار الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأدى الطلاب امتحان الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

فيزياء وتاريخ

وأدى طلاب القسم العلمي امتحانات الصف الأول الثانوي في مادة الفيزياء فترة ثانية لمدة ساعتين، بينما أدى طلاب القسم الأدبي امتحان الفترة الثانية في مادة التاريخ لمدة ساعتين أيضا، بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي بتعليم مطروح.

المنصة الإلكترونية

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح من طلاب المدرستين، على دخولهم المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر، دون أي عقبات، بمتابعة مستمرة من أعضاء مركز التطوير.

وأوضح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي على تواصل فوري وتنسيق متواصل مع كل المدارس الثانوية بأرجاء المحافظة، للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني، حيث تمكن كل الطلاب بنسبة 100% من أدائه عبر المنصة التكنولوجية، وسط أجواء امتحانية يسودها الجدية والانضباط، كما يجري متابعة جميع لجان الامتحانات على مستوى إدارات مطروح التعليمية الثمانية، حتى انتهاء جميع المواد.