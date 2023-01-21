إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور بالبحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "هشام.ع.ع"، 36 سنة، "محمود.ع"، 42 سنة، مقيم المحمودية، "علاء.ك.ع" 42 سنة، مقيم المحمودية، "أحمد.ع.ك"، 25 سنة، مقيم المحمودية، "أيمن.ك.ع" 40 سنة، مقيم المحمودية، "هناء.م.ج"، 42 سنة، مقيم المحمودية، "أيمن.ع.ا" ، 13 سنة، مقيم المحمودية، "حسام.ع.ا" 6 سنوات.

وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.