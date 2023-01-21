من هي أماني محمد نبيل؟.. أنقذت 4 أطفال وسيدتين من الغرق بمنيا القمح

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عددا من المنشورات والفيديوهات لواقعة بطلتها سيدة تدعى أماني محمد نبيل مقيمة بقرية النعامنة بمركز منيا القمح إذ قالت إنها تدخلت لإنقاذ 4 أطفال وسيدتين من الموت غرقا بعد انقلاب سيارتهم في البحر فيما نفى مصدر أمني تلقي أي بلاغات بشأن الواقعة.

أماني محمد تروي تفاصيل إنقاذ 4 أطفال وسيدتين

وقالت السيدة لـ«الوطن» التي تبلغ من العمر 28 عاما، إنها فوجئت عند ذهابها لشراء بعض الاحتياجات بوقوع حادث أمام كوبري أبو طبل بمركز منيا القمح، حيث انقلب سيارة داخل البحر.

وأشارت إلى أنها علمت من سائق التوك توك أن السيارة بداخلها 4 أطفال وسيدتين، فأخذت حديدة من أحد الأشخاص وقفزت في البحر وكسرت زجاج السيارة وتمكنت من إخراجهم وإجراء إسعافات أولية لهم، ونقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بواسطة سيارة أحد الأهالي، لافتة إلى أنها أنقذتهم بمفردها.

وذكرت أنها َممرضة وولدت بقرية ميت سهيل مركز منيا القمح ومتزوجة وتعيش بقرية النعامنة بمنيا القمح.