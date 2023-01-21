إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادثين منفصلين في مركزي ديرمواس وملوي بجنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، ونقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقي لعلاج اللازم.

اصطدام سيارة مجهولة بشخص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق أمام كمين قرية الرحمانية بمركز ديرمواس، وبالانتقال تبين هروب السيارة وإصابة محمد سيد 52 عاما، مقيم بأسيوط، وتم نقله للمستشفى التخصصي في غيبوبة تامة لتلقي العلاج.

تصادم توك توك وسيارة تمناية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارة «تمناية»، وتوك توك بدون لوحات معدنية، بمدخل الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة ونتج عن ذلك إصابة كل من: حمدي خليل 26 عاما، ضاحي رجب 36 عاما، شقيقه سيد 30 عاما، عمرو سرحان 28 عاما، يقيمون بقرية دروه في مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور بالعمود الفقري، وتم التحفظ على السيارة والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.