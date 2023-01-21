أبرز ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. تبدأ الخميس المقبل

أيام قليلة وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، إذ يفتتح المعرض رسميا 25 يناير الجاري، ويبدأ استقبال الجمهور 26 من الشهر نفسه، وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي وندوات المعرض الخميس المقبل تزامنا مع استقبال الضيوف، ويقدم هذا العام نحو 500 فعالية تنطلق من المحاور التي تناقش عددا من القضايا الأدبية وكذلك الاتجاهات الفكرية، فضلا عن مشروعات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي.

أبرز ندوات معرض القاهرة للكتاب 2023

ومن أبرز ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023: عدد من الندوات التي تتمحور حول عميد الأدب العربي منها منهجية طه حسين، وقضايا الهوية، فضلا عن عدد من الندوات حول كل من شخصيتي المعرض صلاح جاهين وكامل كيلاني منها صلاح جاهين ودروه في شعر العامية، ومسرح الطفل في أعماله، صلاح جاهين وفن الكاريكاتير، فضلا عن أغانيه الوطنية، وأدب كامل كيلاني، وكذلك الأدب النسوي العربي.. إلى أين؟

وهناك أيضا محور بعنوان «نحن..»، منها نحن والصناعات الثقافية، ونحن والتراث، ونحن والذكاء الاصطناعي، نحن والفنون، وغيرها.

ندوات الأردن ضيف الشرف

كما يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاعة الدولية مجموعة من الندوات الفكرية والفنية لضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية، من بينها ندوة العلاقات السياسية والدبلوماسية الأردنية المصرية، والأدب في روسياـ مستقبل صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا وغيرها.

ومن ضمن الندوات لقاءات فكرية متنوعة منها لقاء مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والشاعر فاروق جويدة والفنانة يسرا، والشيخ ياسين التهامي.