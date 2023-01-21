استحواذ مصري على المناصب في اتحادات رياضية دولية وقارية وعربية.. شهادة ثقة جديدة في الكوادر الوطنية

كشف تقرير لوزارة الشباب والرياضة عن المناصب الرياضية للشخصيات المصرية فى مختلف الاتحادات الدولية والقارية والعربية، وذلك ما بين رؤساء للاتحادات الدولية والقارية والعربية، ونواب رؤساء، وأمناء للصندوق، وأعضاء للجان المختلفة، وأعضاء للمكاتب التنفيذية، ومستشارين للاتحادات، وأمناء وسكرتيرى عموم، ومراقبى مباريات، ورؤساء للمناطق بالاتحادات الدولية حتى عام 2022.

فى هذا الشأن، أكدت وزارة الشباب والرياضة فى تقريرها أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة فى الاتحادات الرياضية الدولية والقارية، الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها فى مصاف الدول الكبرى، مشيرة إلى قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.

الرياضة: استحواذنا على المناصب يعكس تفوقنا في تنظيم البطولات والبنية الرياضية رغم التحديات

ولفتت الوزارة إلى أن هذا يُعد شهادة جديدة تعكس ثقة الاتحادات الدولية فى خبرات الكوادر المصرية، مبينة أن هذه الثقة أيضاً جاءت من خلال تفوق الدولة المصرية فى تنظيم مختلف البطولات والبنية الرياضية التى اتسمت بأعلى معايير الجودة والمقاييس الدولية، مؤكدة أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات فى ظل الدعم والمساندة اللا محدودة من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى للمنظومة الرياضية والأبطال الرياضيين.

وشددت الوزارة على أن هناك متابعة مستمرة مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة العلمية العليا بالوزارة، وذلك فى سياق الحرص على الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، مثمنة أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى فى جميع المنافسات التى يخوضونها.

ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة

كما أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن قطاعى الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللا محدود للأنشطة الرياضية على جميع المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة فى شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التى وضعتها الوزارة فى استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصرى يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

ونوهت الوزارة بأن الإنجازات التى حققتها هى إنجازات للدولة المصرية فى ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لنرى معاً مصر الحديثة فى ظل التحديات العديدة التى تواجه الدولة، مقدمة الشكر للرئيس على الدعم اللا محدود للشباب والرياضة، مشيرة إلى أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم فى مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر فى مختلف المجالات.