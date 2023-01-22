6 فوائد للبرسيم الأخضر للماشية.. «أكل ومرعى ببلاش» والطن بـ400 جنيه

قال الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن البرسيم الحجازي الأخضر به كثير من الفوائد الغذائية للجاموس والأبقار والأغنام، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.

فوائد البرسيم الأخضر الحجازي للماشية والأغنام

وأضاف رئيس قسم الإنتاج الحيواني لـ«الوطن»، أن البرسيم الأخضر الحجازي يتميز بقيمته الغذائية الكبيرة والتي تتناولها الحيوانات من الماشية والأغنام، حيث يحتوي على التالي:

- كميات كبيرة من البروتينات والكاروتين.

- الكالسيوم والفوسفور.

- العديد من الفيتامينات على خلاف المحاصيل العلفية الأخرى.

- يعتبر البرسيم الأخضر غذاء جيدا للغاية للأغنام، وبه فيتامينات ومعادن مهمة لنموها السريع.

- يتميز البرسيم الأخضر بتحقيق إنتاجية عالية خلال 6 أشهر بنحو 50 طن برسيم أخضر، وسعر الطن 400 جنيه.

سيلاج البرسيم الأخضر الحجازي

وأوضح «عبدالرازق»، أن البرسيم الأخضر الحجازي الذي يُحفظ بعيداً عن الهواء، وذلك عبر طريقة تخمير محتواه من السكر لإنتاج مواد حمضية، ترفع من حموضة العلف وتوقف عوامل التلف، لافتاً أنه يتم تخزين «السيلاج» من البرسيم الأخضر داخل صوامع ، علاوة على إضافة كمية من «دبس السكر»، بهدف زيادة عملية التخمير، كما يتم إضافة «سيلاج» من الذرة الخضراء له كخليط أخر.