صاحب شركة «جريف» للأواني المنزلية: نصنع منتجات صحية من الحديد الزهر

قال يوسف الريان، صاحب شركة «جريف» لصناعة الأواني المنزلية، إنه يطلب تمويل 900 ألف جنيه مقابل 10% من أسهم الشركة، موضحا أن شركته متخصصه في صناعة الطاسات والأواني الصحية، «الأسواق بها كميات كبيرة من الأواني غير الصحية وسعرها مرتفع ومع ذلك عليها إقبال كبير».

الأواني والطاسات المصنوعة من الحديد الزهر

وأوضح الريان، خلال مشاركته في برنامج «شارك تانك مصر» المذاع على فضائية «CBC»، أن شركته تصنع الأواني والطاسات المصنوعة من الحديد الزهر، خاصة وأنها أواني عملية وصحية بناء على الأبحاث العلمية الأخيرة، «عملية وممكن استخدامها على مصدر لهب، وسعرها أقل من الأواني العادية وبتعيش مدى الحياة، وشعارنا شريك العمر».

طعم الأكل في الأواني الظهر

وتابع: «طعم الأكل في الأواني الظهر بيكون أحلى بكتير جدا وفقا لتجارب العملاء، وبنصنع منتجنا بجودة عالية في مصر وبسعر مناسب، وحاليا محتاجين نزود السعة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق»، لافتا إلى أن شركته حققت مبيعات بـ435 ألف في الثلاث أشهر الماضية بعدد 1110 قطعة.

وعرض عليه رجل الأعمال محمد منصور تمويل بمبلغ مليون ونصف جنيه مقابل 30% من أسهم الشركة وجزء من الإدارة، بينما عرض رجل الأعمال عبد الله سلام مبلغ 900 ألف مقابل 30% من أسهم الشركة، وعرض أيمن عباس مبلغ 900 ألف مقابل 10% من حصة الشركة، ثم عرضا بعد ذلك عبد الله سلام ومحمد منصور مبلغ 2 مليون جنيه مقابل 50% من حصة الشركة

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما جرى إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.