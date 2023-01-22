مواعيد مقابلات المرشحين لرئاسة ومراقبة لجان الثانوية العامة بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، البرنامج الزمني لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

مدرسة خديجة يوسف بمدينة أسيوط

ووفقا للنشرة الواردة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، فإنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لإخطار المرشحين للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات في المواعيد المحددة والتي ستبدأ أعمالها 5 فبراير المقبل في العاشرة صباحا، بمقر قاعة تنمية المهارات في مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط.

مواعيد إجراء المقابلات الشخصية

ويتضمن الجدول الزمني يوم الأحد 5 فبراير إدارات مراكز ديروط والبداري وديوان المديرية، والاثنين 6 فبراير إدارات مراكز أسيوط وأبوتيج والفتح، والثلاثاء 7 فبراير إدارات مراكز صدفا وأبنوب ومنفلوط، والأربعاء 8 فبراير إدارات مراكز ساحل سليم والغنايم والقوصية.

وأكدت مديرية «تعليم أسيوط»، أنه سيتم إحالة المتخلفين عن إجراء المقابلة الشخصية للتحقيق بمعرفة المديرية، ويتم إحالة المنطبق عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية، على أن يتم الإفادة بنتيجة التحقيق، ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.