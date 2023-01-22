ولادة طفل في البرازيل بحجم غير طبيعي.. وزنه 7 كيلوجرامات

يولد الأطفال بوزن طبيعي في أغلب الأحوال، أو بوزن أكبر بنسبة صغيرة، ولكن في إحدى الولايات البرازيلية، وُلد طفل يبلغ طوله قدمين، أي 59 سنتيمترًا، ووزنه أكثر من 7 كيلوجرامات، وتمت ولادته بعملية قيصرية قبل الميعاد المقدر له.

البرازيلية كليديان سانتوس، البالغة من العمر 27 عامًا، ولدت طفلها، واسمته «أنجرسون» في يوم 18 يناير، بمستشفى بادري كولومبو في ولاية أمازوناس البرازيلية، وفي أثناء استشارة طبية لها، أدرك الأطباء أن الطفل لا يمكنه البقاء لفترة أطول من ذلك في بطن الأم، وأعلنوا ولادته قيصريًا.

«أنجرسون» أكبر طفل يولد في البرازيل

ويعد «أنجرسون» هو أكبر طفل يولد بالولاية، ومن أكبر الأطفال بالعالم، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وهو في حالة مستقرة بحاضنة في المستشفى، وسجل الطفل رقمًا قياسيًا جديدًا بالولاية البرازيلية، إذ كان آخر طفل يولد بحجم غير طبيعي في عام 2011، وبلغ وزنه 5.8 كيلو جرام، وطوله 54 سنتيمترًا.

مرض السكري السبب في حجم الطفل

وأكد الأطباء أن مرض السكري التي تعاني منه الأم سببًا رئيسيًا في حجم الطفل غير الطبيعي، وتبحث المستشفى عن ملابس وحفاضات تناسب حجم الرضيع، وبحسب «ديلي ميل» فالملابس التي اشتراها له والده لم تناسبه إطلاقًا، وبدأ في رحلة البحث عن ملابس وحفاضات تناسب من تخطى أعمارهم العام.

وكان أكبر طفل ولد بحجم أكبر من حجمه الطبيعي في العالم كان عام 1955 بإيطاليا، والذي بلغ وزنه حينذاك 10 كيلوجرامات.