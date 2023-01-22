تعرف على الداعية السوري محمد راتب النابلسي بعد نفي شائعة وفاته

نفت صفحة الداعية الإسلامي محمد راتب النابلسي الشائعات التي ترددت حول وفاته، وتصدر الداعية السوري منصات التواصل الاجتماعي عقب ترديد هذه الأنباء غير الصحيحة، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنه وفقا لموقعه الرسمي «موسوعة النابلسي».

الداعية محمد راتب النابلسي

- ولد في دمشق وكان والده عالماً من علماء دمشق وترك مكتبة كبيرة تضم بعض المخطوطات.

- التحق بمعهد إعداد المعلمين، وتخرج فيه عام 1956 وبعدها التحق بكلية الآداب، قسم اللغة العربية، في جامعة دمشق، وتخرَّج فيها عام 1964، حيث حصل على ليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها.

- التحق أيضا بكلية التربية بجامعة دمشق، ليتابع دراساته العليا، وحصل في عام 1966 م على دبلوم التأهيل التربوي بتفوّق.

- مُنح شهادة الدكتوراه في التربية من Trainity college في 18 يونيو عام 199 بناء على إنجازاته العلمية وخبراته التربوية ومؤلفاته المطبوعة في مجال التربية.

- حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية المفتوحة المتخصصة بالعلوم الإسلامية والعربية، وذلك ضمن حفل خاص أقيم في عمان عام 2015 تقديراً لجهوده في خدمة الدعوة الإسلامية.

النشاط العلمي والدعوي للدكتور محمد راتب النابلسي

- عمل الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذاً لمادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين في جامعة الأزهر فرع الفتح الإسلامي في دمشق.

- عمل أستاذاً لمادة العقيدة الإسلامية بجامعة أم درمان فرع مجمع أبي النور في دمشق، وأستاذاً لأصول التربية في جامعة طرابلس الإسلامية.

- درَس التفسير، والحديث، والفقه، والسيرة، والفرائض، ونال إجازة إسلامية في رواية الحديث الشريف من أستاذه في كلية الآداب الدكتور الشيخ صبحي الصالح أستاذ علوم القرآن، وعلوم الحديث، وفقه اللغة، في جامعة دمشق.

- كان له الدور الأكبر في تضمين مناهج معهد الفتح الإسلامي مادة الإعجاز العلمي ليكون كتابه «موسوعة الإعجاز العلمي»، هو الكتاب المقرر لهذه المادة ودرّسها في معهد الفتح لمدة طويلة ومازالت تدرس من خلال طلابه إلى الآن.

- مثَّل سورية في عدة مؤتمرات بدءً من عام 1993 بينها مؤتمر الإسيسكو «المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة»، الذي عقد في الرباط عام 1999، وشارك في مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد في ديترويت في الولايات المتحدة الأميركية عام 1999، وشارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة لسنوات 1999، 2005، 2006.

- له محاضرات وندوات وحوارات وبرامج مرئية، بثت عبر عدة محطات تلفزيونية رسمية وخاصة، عربية وإسلامية، ولاسيما قناة اقرأ، وقناة الرسالة، وكان من أبرز البرامج التي بثتها هذه القنوات دروس شرح أسماء الله الحسنى، وتفسير سورة الأعراف، والإسلام والحياة، والفقه الحضاري، والإيمان هو الخلق، وعدة ندوات مباشرة كان لها أثر طيب في الوسط الإسلامي.

مؤلفاته وكتب الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي

ومن مؤلفات الدكتور الداعية محمد راتب النابلسي «تفسير النابلسي للقرآن الكريم»، في عشرة مجلدات وموسوعة أسماء الله الحسنى، أربعة مجلدات وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مجلدين، وكتاب «أولادنا الورقة الرابحة الأولى»، في مجلدين، و«نظرات في الاسلام - تأملات في الاسلام - ومضات في الاسلام - مقومات التكليف - متى نصر الله - ربيع الإيمان - نداء الله للمؤمنين-قوانين من القرآن الكريم - منهج التائبين».

- له مواقع على الإنترنت بينها موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية، وموقع محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى القناة المرئية على يوتيوب من هنـا، والمكتبة النصية المجانية، وموسوعة الإعجاز العلمي.