وزير ألماني: نسعى لتقليل الاعتماد على قوة الصين الاقتصادية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا تعمل على استراتيجية جديدة تجاه الصين، حيث تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016، بحسب تصريحات وزير المالية الألماني «كريستيان ليندنر».

على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي

وأوضح وزير المالية الألماني، أنه يحب على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي، لأن فك الارتباط بالسوق الصينية، سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد بأوروبا: «فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا»، مشددًا على ضرورة تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك.

لا مزيد من السذاجة في التعاملات التجارية مع بكين

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد سياسة تجارية جديدة تجاه الصين لتقليل الاعتماد على المواد الخام والبطاريات وأشباه الموصلات الصينية، متعهدا بأنه لا مزيد من السذاجة في التعاملات التجارية مع بكين وأن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة