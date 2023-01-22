جامعة طيبة التكنولوجية: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول دون شكاوى

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، والذي انطلق مطلع الشهر الجاري بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

امتحانات جامعة طيبة التكنولوجية

وقال الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، إن الامتحانات مرت في هدوء تام وانتظام، دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، مؤكدا مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق بهدف الانتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من التصحيح.

نجاح أعمال أول امتحانات بالجامعة

وأشاد رئيس الجامعة بنجاح أعمال أول امتحانات بالجامعة منذ بدء الدراسة، موجها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، لما بذلوه من مجهودات كبيرة، ساهمت في انتهاء الامتحانات على هذا النحو المشرف في جامعة طيبة التكنولوجية الوليدة.