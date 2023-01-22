أسعار البُن تتراجع عالميا لأدنى مستوياتها منذ يوليو 2021

تم تداول عقود قهوة أرابيكا الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال بنحو 1.55 دولار للرطل (450 جراما)، واستقرت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021، مدعومة بشكل أساسي بآفاق عرض أفضل من البرازيل المنتج الأكبر عالمياً.

زيادة محصول البن البرازيلي

قال تقرير لشركة Wolthers Douque العالمية، إن التوقعات الإيجابية لمحصول أرابيكا البرازيلي بعد الأمطار الأخيرة استمرت في التأثير على الأسعار، ومن المتوقع أن يزداد محصول البن البرازيلي في 2022/23 بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 65 مليون كيس بسبب تحسن الأحوال الجوية.

أرابيكا تمثل 75% من الإنتاج العالمي

تُعد قهوة أرابيكا المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في البرازيل.

تاريخيا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.9 دولار للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع تداول القهوة عند 1.47 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1.33 دولار للرطل في غضون 12 شهرًا.

البرازيل تستحوذ على 40% من إجمالي المعروض في العالم

تستحوذ البرازيل على 40% من إجمالي المعروض في العالم من بن أرابيكا، وتستحوذ فيتنام على 15% من الإمداد العالمي مع إندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.