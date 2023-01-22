إطلاق البوستر الدعائي الأول لفيلم «شماريخ» لآسر ياسين وأمينة خليل

أطلقت شركة «سي سينما برودكشنز» المنتجة للفيلم، على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»، من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي ، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهم.

ويعد فيلم شماريخ التعاون الثاني الذي يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من أخر تعاون بينهما من خلال فيلم زي النهاردة عام 2008 وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية.

فكرة فيلم شماريخ

وفكرة فيلم شماريخ تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

ويظهر في البوستر آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفي الخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.

وعلى صعيد آخر بدأت شركة "سي سينما برودكشنز" في تصوير فيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل من إخراج وليد الحلفاوي، وأيضاً إنتاج مسرحية "كازينو بديعة" والتي حققت نجاحاً كبيراً على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وهي من بطلة النجمة الكبيرة سمية الخشاب، وأحمد فتحي، وإدوارد، طارق الإبياري ومن كتابة الأستاذ أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.