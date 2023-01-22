رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية في مطاي وملوي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي في المنيا، أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

رصف شوارع مطاي الرئيسية

وقال سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن أعمال الرصف تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث شملت شارع المستشفى ومجلس المدينة وشارع المدارس الممتد من شارع المستشفى وحتى نهايته بحي شمال المدينة، مؤكدا أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في تنفيذ أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بدء أعمال الرصف بشارع العرفاني، في إطار تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

حملات تموينية في مركز ملوي

وفي سياق آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملاتها التموينية المكثفة، وحررت 17 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق العامة والمخابز البلدية داخل دائرة المركز، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 17 مخالفة تموينية، جاءت ما بين «عدم الإعلان عن الأسعار - عدم نظافة أدوات العجن - سلع غذائية منتهية الصلاحية».

وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.