«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية اليوم

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية مفاجئة بقرى مركز الضبعة، لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الثاني، وذلك في لجان فوكة الإعدادية وجلال الإعدادية وسيدي شبيب للتعليم الأساسي والجفيرة للتعليم الأساسي، بحضور محمد راتب مدير الإدارة التعليمية، دون وجود أي شكاوى، بحسب وكيل الوزارة.

امتحان الهندسة والتربية الفنية للشهادة الإعدادية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، في محافظة مطروح، امتحان الهندسة خلال الفترة الأولى لمدة ساعتين، والتربية الفنية في الفترة الثانية لمدة ساعتين أيضا.

واطمئن وكيل تعليم مطروح من روساء اللجان علي تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها، والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات قبل عملية بدء فتح مظاريف الأسئلة، كما اطمئن على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض، وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية .

غرفة عمليات الامتحانات

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات على مستوي جميع الادارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة ببيان علي ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية، من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.