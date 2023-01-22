انتشار رائحة غاز في الإسكندرية غدا.. والمحافظة تطمئن المواطنين: «الشركة تملأ الخزانات»

طمأنت محافظة الإسكندرية المواطنين، وناشدتهم بعدم القلق حال اشتمام رائحة غاز طبيعي، غدا الاثنين، حيث أن ذلك سيكون بسبب قيام الشركة بملء الخزانات وليس ناتجا عن عمليات تسريب.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» ستقوم مساء غد الاثنين في تمام الساعة 12 منتصف الليل، بتعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بالمحطة الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب بنطاق حي العجمي، ما يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة.

محافظ الإسكندرية تطمئن المواطنين بسبب رائحة الغاز

وطمأنت محافظة الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.

طوارئ الغاز الطبيعي

فيما أهابت شركة بالعملاء بعدم الانزعاج عند الشعور بانبعاث رائحة غاز بالإسكندرية، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وذكرت أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضي، وعلى مدار 24 ساعة، على الرقم المختصر 129.