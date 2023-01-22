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رئيس الوزراء يوجه بالمتابعة الدورية لتفعيل منظومة الشحن المسبق

كتب:

محمد مجدي
06:35 م | الأحد 22 يناير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.

تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالمواني

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في المواني، وسبل تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالمواني، وكذا تطبيق منظومة الشحن المسبق، والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، موجها بالمتابعة المستمرة لتفعيل المنظومة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على ACI، وكذلك مؤشرات الأداء في المواني البحرية المختلفة، ومطار القاهرة الجوي.

اختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع

وأشاد رئيس الوزراء بآليات عمل المنظومة، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالمواني المصرية المختلفة واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.