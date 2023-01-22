شروط الحصول على قرض سيارة من بنك مصر.. والأوراق المطلوبة

يحتاج الكثيرون شراء سيارة لمساعدتهم على التنقل يوميا، ولكن عدم مقدرة البعض، تجعلهم يلجأون إلى قرض من البنوك، ويتساءل البعض عن الشروط والأواق المطلوبة للحصول عليه، ما نرصده خلال السطور التالية بحسب بنك مصر.

ومنح بنك مصر بداية من يناير 2023، قرض السيارة للمصريين من خلال برامج التمويل وهي «برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي، الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، الموظفين بموجب إثبات الدخل، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل، أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.»

شروط منح قرض السيارة

وبالنسبة للشروط العامة لمنح القرض، يكون سعر عائد تنافسي، الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا، والأقصى للقرض نفسه 6 ملايين جنيه، ونسبة التمويل تصل إلى 100% ومدة التمويل تصل إلى 120 شهرا.

ورصد بنك مصر المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض سيارة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وأصل من إيصال مرافق على مقر إقامة العميل غاز، كهرباء، مياه، تليفون، وعرض أسعار معتمد من المعرض.

ويتطلب من الموظفين شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل القسط الشهري من الراتب، أما لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، يحتاج بنك مصر إلى صورة البطاقة الضريبية وصورة ترخيص وتصريح مزاولة المهنة، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري وكشف حساب بنكي خلال 6 أشهر.

مميزات إضافية لقرض السيارة

وشرح بنك مصر أن هناك مميزات إضافية لقرض السيارة، وهي منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، وإمكانية ترخيص السيارة من خلال اسم طرف ثالث من العائلة، يمكن توفير بشروط محددة بدون تأمين وحظر بيع على السيارة، ومتاح تمويل السيارات المستعملة ولكن بشروط محددة.