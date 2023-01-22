انهيار طابقين وإصابة شخص بحروق إثر أنفجار أسطوانة غاز بالمحلة

شهدت منطقة سوق الحدادين، بمدينة المحلة الكبرى، انهيار طابقين من عقار مكون من 4 طوابق، ما أدى إلى إصابة شخص بحروق، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بوتاجاز، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانهيار طابقين

تلقي مأمور قسم أول شرطة المحلة، وسعد نصر رئيس حي أول المحلة الكبرى، إخطارا يفيد بانهيار طابقين من أحد العقارات السكنية، المكونة من 4 طوابق، والكائنة بمنطقة سوق الحدادين، وأسفر عن إصابة شخص بحروق متفرقة ومختلفة.

انفجار أسطوانة غاز

انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية وقوات الشرطة، ولجنة مكبرة من الأجهزة التنفيذية، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وجرى فرض كاردون أمني، خشية أن يصاب أحد من المواطنين.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انهيار طابقين من عقار مكون من 4 طوابق ملك شخص يدعي محمد أحمد قنيده، بسبب انفجار أسطوانة غاز، أسفرت عن إصابة شخص بحروق شديدة بلغت 50%، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم.

تشكيل لجنة

وتم توفير 3 شقق سكنية، لنقل الأسر المتضررة، وتشكيل لجنة فنية من المنشآت الآيلة للسقوط، بالاشتراك مع الإدارة الهندسية، بحي أول المحلة الكبرى، لإعداد تقرير فني بشأن تلك العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.