ننشر عناوين 9 مراكز للمصل واللقاح في الغربية لعلاج العقر من الحيوان

خصصت الدولة عددا من المراكز لتقديم خدمة اللقاح والمصل، داخل كل محافظة، منها 9 مراكز داخل محافظة الغربية، وذلك حال تعرض المواطنين للعقر أو الخدش من الحيوانات، إذ على المصاب أن يتوجه فورا إلى أقرب مركز منه للحصول على المصل أو اللقاح.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» أماكن تلك المراكز، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها.

مراكز اللقاح والمصل

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية لـ«الوطن»، إن تلك المراكز يبلغ عددها 9 مراكز، منتشرة داخل المحافظة، منها 4 مراكز تقدم خدمة اللقاح والمصل، و5 مراكز أخرى تقدم خدمة اللقاح فقط.

وأضاف أنه يتوجب على المواطنين بضرورة التوجه إلى أقرب مركز للمصل واللقاح، في حين تعرض أي منهم للعقر أو الخدش من أي حيوان لتلقي الإرشادات الطبية اللازمة، وأخذ المصل أو اللقاح، مشيرا إلى أن المصل هو عبارة عن أجسام مضادة يتم استخلاصها من الإنسان المصاب بمرض معدي، ومن الحيوانات مثل الثعابين والعقارب.

تحفيز الجهاز المناعي

وأوضح أن اللقاح يحتوي على نسخة ضعيفة جدا أو غير نشطة من الفيروسات أو البكتيريا، ويتم حقن الإنسان بها من أجل تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة.

وبيّن وكيل الوزارة، أماكن تلك المراكز وجاءت على النحو التالي:

مراكز اللقاح والمصل

- مستشفى المنشاوي العام، الكائنة بشارع سعيد المتفرع من شارع التكية بحي ثان طنطا.

- مستشفى المحلة العام، الكائنة بشارع البحر امتداد شارع 6 اكتوبر بمدينة المحلة الكبرى.

- مستشفى زفتى العام، الكائنة بشارع البحر بمدينة زفتي

مراكز اللقاح فقط

- مستشفى سمنود المركزي، الكائنة بمدينة سمنود

- مستشفى السنطة المركزي، الكائنة بجوار مركز شرطة السنطة، بمدينة السنطة

- مستشفى قطور المركزي، الكائنة بشارع الجيش طريق طنطا كفر الشيخ القديم بمدينة قطور

- مستشفى بسيون المركزي، الكائنة بشارع 23 يوليو، بالقرب من إدارة التأمين الصحي، بمدينة بسيون.

- مستشفى ابيار المركزي، الكائنة بجوار الجمعية الزراعية بقرية ابيار، مركز كفر الزيات.