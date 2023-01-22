«الأوقاف»: انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي «منظومة القيم والأخلاق» في العبور

أعطى الدكتور الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم، إشارة انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة خديجة بمدينة العبور، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، في ظل النشاط الدعوي والتثقيفي بحضور الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، تحت عنوان منظومة القيم والأخلاق الإنسانية من خلال خلق الحياء من منظور ديني ومجتمعي وإنساني.

وتناول لقاء أوقاف القليوبية، أن انعدام هذا الحياء خلق ينتج عنه مسخ مجتمعي، وظهور جرائم غير مسبوقة يحتار المجتمع في تحليلها والوقوف على مدى أضرارها.

التواصل الاجتماعي إلى وسيلة تدميرية

وأضاف أن المجتمع الذي ينعدم فيه خلق الحياء ينعدم فيه الأمن والأمان فتتحول صفحات التواصل الإجتماعي إلى وسيلة تدميرية لنشر الرزائل والجهر بالمعصية، ولعل مايحدث من سوء استخدام لتلك الوسائل الألكترونية وما نشاهده من تطبيقات حديثة عليها يعتبر أكبر مؤشر على افتقاد مستخدميها لأدنى درجات الحياء حتى لو كان عنوان الصفحة يحمل شعارا دينيا أو نصوصا مقدسة.

وتناول اللقاء أن الأديان جاءت لصيانة الإنسان وحمايته والحفاظ على أعلى درجات الإنسانية وسط مجتمعه، وفي محيط معيشته ويأتي كل هذا من خلال النص النبوي الشريف (أن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء).

وخلال اللقاء قام رواد المسجد بالتعبير عن فرحتهم بمثل هذه الفعاليات، وخاصة أنها تتناول الجوانب الحياتية والمعيشية والمجتمعية تحت شعار خدمة بيوت الله شرف.