أسعار الألوميتال تنعش مبيعات الأسواق المصرية.. جولة في شوارع العتبة

استقرت أسعار الألوميتال خلال الفترة الحالية، بعد الانخفاض الذي شهدته في الأسواق، والتي تختلف بحسب النوع والمقاس، سواء كان للمطابخ أو الصالون أو البلكونة وغيرها، إذ يمكن للشخص شراء ما يرغب فيه.

وتجولت «الوطن» في منطقة وسط البلد بحي العتبة، لرصد أسعار الألوميتال، وتحدثت مع عدد من التجار، لمعرفة كل التفاصيل عن النوع والسعر.

أسعار الألوميتال

ذكر حسن الحسيني، أحد التجار في منطقة وسط البلد، أن هناك استقرار في أسعار الألوميتال هذه الأيام، حيث إن متر الألوميتال يترواح بين 1500 إلى 2300 جنيه، حسب النوع، على سبيل المثال متر الوميتال تانجو زجاج سنجل 6 م بـ1500 جنيه، وجامبو سنجل 6م بـ1700 جنيه، بي اس كبير زجاج سنجل 6م 1500 جنيه.

وأضاف أنه بالنسبة لأسعار الشباك ألوميتال يتراوح بين 1500 إلى 1900 جنيه، حسب النوع والمقاس والكتلة، فيما يكون أسعار الوميتال البلكونة بين 1500 إلى 2000 جنيه.

أسعار الألوميتال المطابخ

وتحدث خالد بسيوني أحد تجار الألوميتال في حي العتبة، أن بالنسبة لأسعار ألوميتال المطابخ يبدأ المتر من 1500 حتى 1700 جنيه، وأسعار الأبواب الألوميتال تتراوح سعر المتر من 1000 جنيه إلى 2000، حسب اختيار الزبون.

وأوضح أنه بشكل عام من المتعارف عليه أن الألوميتال من السلع المرتفعة السعر، والتي يفضلها الكثير من العملاء، مشيرا إلى أن هناك استقرار في المبيعات هذه الأيام.

ومن جانبه، ذكر أشرف خضر، عضو الغرف التجارية، أنه من المتوقع انتعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة، واستقرار في أسعار السلع.