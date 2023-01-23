محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: شعوب أوروبا بدأت تشعر بتأثير الحرب ماليا

علق محمد رجائي بركات، المحلل السياسي، على رفع الحكومة الفرنسية ميزانية تسليح جيشها إلى رقم تاريخي، وهو 400 مليار يورو.

وقال «بركات»، خلال مداخلة عبر خاصية «سكايب»، لبرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هذا القرار جاء في وقت تعاني فيه فرنسا ودول أوروبا من ظروف اقتصادية ومالية صعبة جدا.

وأضاف، أنه في الفترات الأخيرة، بدأت الشعوب الأوروبية تشعر بتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية عليهم اقتصاديا، وما تعانيه بلادهم من تحمل نفقات كبيرة في المساعدات التي يتم إرسالها لأوكرانيا.

إمكانيات غير كافية

وتابع، أن هذه الحرب أثبتت أن فرنسا وألمانيا لا تمتلكان الإمكانيات الكافية التي تمكنهما من إرسال المساعدات لأوكرانيا التي تساعدها على الوقوف في وجه روسيا.

تناقض وخلافات

وواصل حديثه، أن هناك تناقضا وخلافات فيما يتعلق بموقف الدول الأوروبية تجاه دعم أوكرانيا بالأسلحة، بدليل موقف ألمانيا برفض إرسال الدبابات الثقيلة لأوكرانيا.