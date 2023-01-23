حبس 3 متهمين بإنشاء وكالة إعلامية دون ترخيص.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين بإنشاء وكالة إعلامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ يقومون ببث برامج عبر قنوات فضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري حول عن نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مباحث الجيزة، إخطارا بالقبض على 3 متهمين بإنشاء وكالة إعلام دون ترخيص، ويقومون بإعداد محتوى قنوات فضائية بدون ترخيص، يجري بثها خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة لإنشائهم «لوكيشن» للتصوير واستوديو بدون ترخيص من الجهات المختصة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وضع عقوبات رادعة لكل من يرتكب جريمة الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، مشيرا إلى عدم جواز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفقًا لنص المادة 59 من القانون.

وأوضح «ناجي» لـ «الوطن»، أنه وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام: «لا يجوز في جميع الأحوال البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا بوقت البث ومكانه».

غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

وأشار المحامي إلى أن العقوبة المتوقعة على المتهمين، وفقًا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، «غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، وحال العود تضاعف الغرامة بحدها الأقصى».