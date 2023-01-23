قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تنكّس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا حادث كاليفورنيا

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتنكيس الأعلام 3 أيام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية الأخرى حتى غروب شمس الخميس المقبل، لتكريم ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، الذي خلّف 10 قتلى، و10 مُصابين، كما قدّم بايدن تعازيه في ضحايا الحادث.

تنكيس الأعلام 3 أيام

وأوضحت القناة، أنّ بايدن ذكر في بيان له، «بينما لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عن الدافع وراء الهجوم الأحمق، نعلم أنّ العديد من العائلات حزينة الليلة، أو تصلي من أجل أن يتعافى أحباءهم من جراحهم، مونتيري بارك هو موطن لواحد من أكبر المجتمعات في أمريكا، واحتفل الكثير منهم بالعام القمري الجديد مع أحبائهم وأصدقائهم في نهاية هذا الأسبوع».

تفاصيل واقعة القتل بولاية كاليفورنيا

وانتهت عملية البحث عن مسلح قتل 10 أشخاص في ملهى ليلي، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، عندما وجدته السُلطات مُنتحرًا، حيث أطلق النار على نفسه في الشاحنة التي استقلها للفرار بها، بعد أن أحبطت محاولة ثانية لإطلاق النار.

وقال روبرت لونا، قائد شرطة مُقاطعة لوس أنجلوس، إنّ المتهم يدعى، هوو كان تران، ويبلغ من العمر 72 عامًا، من أصول آسيوية، وأضاف أنّ الدافع وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، غير واضح حتى اللحظة.