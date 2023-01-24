تفاصيل اكتشاف جثة فتاة داخل منزلها بالمرج بعد 30 يوما من الوفاة.. تقيم بمفردها

كشفت التحريات في واقعة العثور على جثة متعفنة لفتاة تدعى «أنغام م»، 30 عاما، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة المرج، وأضافت التحريات أن الوفاة حدثت قبل 30 يوما من اكتشاف الواقعة لذلك عثر على جثتها في حالة تعفن رمي كامل، وأوضحت التحريات بأن الفتاة تقيم بمفردها ولذلك عندما حدثت الوفاة لم يتم اكتشافها وظلت حتى أصيبت بالتعفن الرمي.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي أنغام م، 30 عاما، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين أنها ترتدي ملابسها الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود كسر في مداخل الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفاة.

نقل الجثة مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.