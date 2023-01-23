إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سرعة الرياح وانعدام الرؤية

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وانعدام الرؤية، بحسب ما ذكر أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

إلغاء رحلات البالون لسوء الأحوال الجوية

وأوضح الطيب، أن سلطة الطيران المدني قررت إلغاء رحلات البالون لسوء الأحوال الجوية، إذ تشهد الأقصر نشاطا للرياح وانعدام الرؤية، وهو ما يؤثر على سلامة البالون.

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن سياحة البالون الطائر حققت هذا الموسم أعلى نسبة إشغال منذ عقد من الزمان، ما أسهم في توفير فرص عمل للشباب وصلت لأكثر من 2000 فرصة عمل، ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم، لافتا إلى أن سياحة البالون الطائر أصبحت صناعة استراتجية سياحية تضيف دخلا بالعملة الصعبة للبلاد.

البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، محققا مستوى عال من السلامة والتأمين، كما تتفرد محافظة الأقصر بهذا النمط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.