مبادرة «صحة الأم والجنين»: هدفنا حماية الجيل الجديد من انتقال العدوى

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، إن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين تهتم بالطرفين، وتهدف إلى اكتشاف الأمراض، إذ أن الاكتشاف المبكر يساعد على معالجة المرض ومنع مضاعفاته والسيطرة عليه بشكل سريع ونهائي، وكذلك الإجراء الوقائي لحماية الجيل الجديد من انتقال العدوى بين الأم والجنين، مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت في مارس 2020 بالتدريج في المحافظات حتى غطت الجمهورية بأكملها مع بداية عام 2021.

المبادرات الصحية لها دور في رفع وعي المواطن

وأضاف «فتحي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين بُنيت على نجاح عظيم لمبادرات «100 مليون صحة»، «الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية»، وغيرها من المبادرات الصحية التي كان لها دور كبير في رفع وعي المواطن لفكرة الاكتشاف المبكر للمرض، لافتًا إلى أن تلك الثقافة كانت غائبة عن المواطن.

أماكن تواجد المبادرة

وأشار المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، إلى أن هناك حوالي 4000 نقطة على مستوى محافظات مصر، لإجراء الفحوصات متمثلة في منشآت الرعاية الصحية الأولية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية ووحدات الأمومة والطفولة، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين متواجدة في أكثر من 80% في منشآت الرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا سهولة الوصول إليها.

وتابع «فتحي»، أن أي مكان في مصر يتواجد به مركز الرعاية الصحة الأولية، إذ أنه قريب للغاية من كل السيدات على مستوى مصر، موضحًا أن المسافة بين مكان إقامة السيدة وأقرب مركز لا يتجاوز 15 أو 20 دقيقة.