إصابة شخصين باختناق بسبب تسرب غاز داخل منزل في الفيوم

أصيب شخصان، ظهر اليوم الاثنين، بحالة اختناق، إثر تسرب غاز داخل منزلهما في منطقة دار الرماد بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، أبلغ الأهالي مرفق الإسعاف لنقلهما إلى أقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما وإنقاذ حياتهما.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتسبب التسرب في انفجار أو نشوب حريق.

تسريب غاز في منزل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بحدوث تسرب غاز داخل منزل في منطقة دار الرماد بنطاق القسم، ووجود مصابين بحالة اختناق.

إصابة شخصين بحالة اختناق

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، ورجال وسيارات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شخصين بحالة اختناق جراء استنشاقهم الغاز إثر حدوث تسرب غاز داخل المنزل.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان التسرب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، ووضعهما على أجهزة التنفس الصناعي لحين تحسن حالتهما الصحية والسماح لهما بالخروج.

فصل الغاز الطبيعي عن المنزل

وجرى إخطار شركة الغاز، التي انتقلت على الفور إلى مكان التسريب، حيث جرى إتخاذ الإجراءات اللازمة، وفصل الغاز عن المنزل لحين الانتهاء من إصلاح التسريب، وإعادة ضخ الغاز مجددًا.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.