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روشتة لكيفية اتخاذ القرارات الحياتية.. منها التشاور مع الآخرين

كتب:

منى السعيد
06:26 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
خلال حلقة البرنامج

خلال حلقة البرنامج

قال الإعلامي إسحق يونان إن عند اتخاذ قرار مصيري فيما يتعلق بالزواج أو السفر أو العمل، مضيفًا أن هناك بعض الشخصيات التي يجب أن تتخذ رأيه للحصول على رأيه للاستفادة من الخبرات وهم الوالدان وغيرهما، وليس لاتخاذ قرار بالنيابة عن الشخص.

وتابع أنه يتم التشاور مع الآخر، وليس ترك الآخر لاتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال برنامج صباح النور المذاع اليوم عبر قناة CTV القبطية تقديم الإعلامي إسحق يونان وهبة كميل في بداية اللقاء روشتة لكيفية اتخاذ القرارات الحياتية والمصرية.

الأفضل قيام الوالدين بتوجيه الأبناء

وأوضحت كميل أن اتخاذ القرار بشكل سليم بداية من التربية والنشأة للطفل، متابعة أن الأفضل قيام الوالدين بتوجيه الأبناء وليس اتخاذ قرارات بالنيابة عنهم وذلك لتكوين الشخصية بشكل مستقل.

وتابعت أن البعض يتخذ القرارات بطريقة «البخت أو الحظ» من خلال استشارة بعض الأشخاص حتى إذا لم يكن يعرفه، موضحة أن حتى تتخذ قرارا بشكل سليم، يجب أن يكون نابع من الشخص، بالإضافة إلى وجود مرجعية لشخص مشهود له بالخبرة في الحياة ومعروف بحكمته.

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