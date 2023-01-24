روشتة لكيفية اتخاذ القرارات الحياتية.. منها التشاور مع الآخرين

قال الإعلامي إسحق يونان إن عند اتخاذ قرار مصيري فيما يتعلق بالزواج أو السفر أو العمل، مضيفًا أن هناك بعض الشخصيات التي يجب أن تتخذ رأيه للحصول على رأيه للاستفادة من الخبرات وهم الوالدان وغيرهما، وليس لاتخاذ قرار بالنيابة عن الشخص.

وتابع أنه يتم التشاور مع الآخر، وليس ترك الآخر لاتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال برنامج صباح النور المذاع اليوم عبر قناة CTV القبطية تقديم الإعلامي إسحق يونان وهبة كميل في بداية اللقاء روشتة لكيفية اتخاذ القرارات الحياتية والمصرية.

الأفضل قيام الوالدين بتوجيه الأبناء

وأوضحت كميل أن اتخاذ القرار بشكل سليم بداية من التربية والنشأة للطفل، متابعة أن الأفضل قيام الوالدين بتوجيه الأبناء وليس اتخاذ قرارات بالنيابة عنهم وذلك لتكوين الشخصية بشكل مستقل.

وتابعت أن البعض يتخذ القرارات بطريقة «البخت أو الحظ» من خلال استشارة بعض الأشخاص حتى إذا لم يكن يعرفه، موضحة أن حتى تتخذ قرارا بشكل سليم، يجب أن يكون نابع من الشخص، بالإضافة إلى وجود مرجعية لشخص مشهود له بالخبرة في الحياة ومعروف بحكمته.