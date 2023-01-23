إصابة طالب في تصادم «تاكسي» ودراجة نارية بالمنيا الجديدة

أصيب طالب إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي ودراجة نارية، أمام الحي الأول بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى العام، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تصادم سيارة ودراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي ودراجة نارية أمام الحي الأول بالمنيا الجديدة.

نقل الطالب المصاب للمستشفى

بانتقال رجال إدارة المرور والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة حسن عاطف، 15 عاما، طالب مقيم بالمنيا الجديدة، بسحجات وكدمات، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة والتاكسي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 5 عمال في حادث

وفي واقعة أخرى، أصيب 5 عمال، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمحصول قصب السكر، أعلى كوبري النيل بمركز ملوي، وتم نقل المصابين للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج.