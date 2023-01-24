طالب يعتدي على زميله بسبب أولوية دخول مدرسة في الجيزة

اعتدى طالب على زميلة أمام المدرسة بـ«كتر»، بسبب أولوية الدخول، في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقيه بلاغًا من ربة منزل، ومقيمة دائرة القسم، من قيام «أ ، أ» 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية مصابًا بجرح سطحي باليد، ومقيم دائرة القسم، بالتعدي بالضرب على نجلها «م، أ» 14 سنة، طالب بذات المدرسة، بسلاح أبيض «كتر» وأحدث إصابته بجرحين غائرين باليد اليسرى.

مشادة على أولوية الدخول

وتبين حدوث مشادة بينهما على أولوية الدخول للمدرسة، وألقي القبض على الطالب المشكو في حقه بمعرفة مباحث العمرانية والسلاح المستخدم، وتبادل الطالبان الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.