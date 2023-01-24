القبض على شخص بحيازته كمية من المخدرات في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على شخص وبحيازته كمية من المخدرات بقصد الاتجار فيها، وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتفي محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.