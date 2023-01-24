«الرقابة الإدارية» تشارك في الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام تحت شعار «على اسم مصر»، حيث تأتي مشاركة الهيئة بالمعرض، في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد، وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، كما يمثل المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من شرائح المواطنين والزائرين، وفرصة لاستعراض جهود مصر في هذا الملف.

حملات «الرقابة الإدارية» للتوعية بمخاطر الفساد في معرض الكتاب

ويشهد جناح الرقابة الإدارية عرضا لأنشطتها في مجال منع ومكافحة الفساد، والتوعية بجهود دعم الاستثمار وتنمية الصادرات، والتعريف ببنك الكفاءات المصرية وكيفية التواصل معه، ومشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وعرض الحملات الإعلامية التي أطلقتها الهيئة للتوعية بمخاطر الفساد، واستعراض جهود التعاون الدولي فى مجال منع الفساد ومكافحته، وإتاحة بعض الإصدارات المتعلقة بأنشطة مكافحة الفساد المحلية والدولية للمهتمين بهذا المجال.

إصدارات مجلة ضمير الوطن في معرض الكتاب

كما سيضم جناح الهيئة عرضا لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وكيفية التسجيل بها، إضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

وإيمانا بشعار هيئة الرقابة الإدارية «شركاء في حماية مصالح الوطن»، يجري جناح الهيئة بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور لاستطلاع رأيهم في جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته.