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أمن المنافذ: تنفيذ 177 حكما قضائيا متنوعا و11 قضية تزويد مستندات

كتب:

محمد بركات
01:09 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التالي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1590) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (11) قضية.

 

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