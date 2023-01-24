أمن المنافذ: تنفيذ 177 حكما قضائيا متنوعا و11 قضية تزويد مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التالي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1590) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (11) قضية.