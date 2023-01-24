أمن المنافذ: تنفيذ 177 حكما قضائيا متنوعا و11 قضية تزويد مستندات
كتب:
محمد بركات
01:09 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التالي:
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1590) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع.
في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (11) قضية.